Nizza Monferrato sotto shock | Zoe Trinchero uccisa a 17 anni in carcere un 20enne

Nizza Monferrato si sveglia sotto shock dopo la tragica morte di Zoe Trinchero, una ragazza di appena 17 anni. La polizia ha arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio. I carabinieri hanno fermato il sospettato nella notte, ma ancora non si conoscono i dettagli delle motivazioni. La comunità è sconvolta e si stringe attorno alla famiglia di Zoe, che ora chiede giustizia.

Un giovane di 20 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Dopo un lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero della Procura di Alessandria, competente per territorio e titolare dell’inchiesta, il giovane ha confessato il delitto. Al termine dell’audizione è stato trasferito in carcere. Restano ancora da chiarire molti aspetti della dinamica dell’omicidio. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo, concentrandosi in particolare sul periodo compreso tra l’allontanamento della ragazza dai locali del centro e la scoperta del cadavere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

