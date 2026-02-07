Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni la mamma | Ha incontrato un ragazzo Un amico in caserma

La ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un torrente. La madre racconta che Zoe aveva incontrato un ragazzo prima di sparire. Un amico si è presentato in caserma per dare una mano agli investigatori. La scena del ritrovamento mostra segni evidenti di violenza, tra cui un trauma cranico e ecchimosi sul volto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo davvero.

La fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo che raccontano una morte per strangolamento. La 17enne non è annegata nel rio dove è stata ritrovata morta a Nizza Monfferrato. È stata uccisa prima, colpita con ferocia e poi abbandonata nell'acqua, a pochi passi da un distributore di benzina lungo la strada che porta verso Incisa.

