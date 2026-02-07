Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni la mamma | Ha incontrato un ragazzo Le indagini sul buco temporale

La giovane Zoe Trinchero è stata trovata morta in un torrente a soli 17 anni. La madre racconta che Zoe aveva incontrato un ragazzo poco prima di scomparire. Le indagini si concentrano ora sul mistero di un “buco” temporale, mentre gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi momenti di vita della ragazza, tra traumi e segni evidenti sulla scena del delitto.

La fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo che raccontano una morte per strangolamento. La 17enne non è annegata nel rio dove è stata ritrovata morta a Nizza Monfferrato. Zoe Trinchero, 17 anni, trovata morta nel rio Nizza. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata», minacce a un sospettato L'indagine per omicidio È stata uccisa prima, colpita con ferocia e poi abbandonata nell'acqua, a pochi passi da un distributore di benzina lungo la strada che porta verso Incisa. 🔗 Leggi su Leggo.it

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita nel fiume di Nizza Monferrato ieri sera, poco prima di mezzanotte.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel rio Nizza a Nizza Monferrato.

