Zoe Trinchero prima di essere uccisa ha provato a chiamare la migliore amica | Dormivo avevo il silenzioso

Prima di essere stata uccisa, Zoe Trinchero aveva provato a mettersi in contatto con la sua migliore amica Nicole. La ragazza però dormiva e aveva il silenzioso: "Forse, se avessi risposto, lei sarebbe ancora viva".🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi era Zoe Trinchero uccisa a 17 anni e tutto quello che si sa finora sull'omicidioZoe Trinchero è morta strangolata ed è stata gettata in un canale a Nizza Monferrato, nell'astigiano. Chi ha confessato di averla uccisa è un ragazzo di 19 anni, Alex, un carattere problematico, aggre ... tg.la7.it

L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amicoSi chiama Alex Manna, ha 20 anni. La ragazza è stata assassinata per un no, ha tentato di difendersi. Sarà l'autopsia a chiarire se il 118 avrebbe potuto salvarla ... rainews.it

ZOE UCCISA A 17 ANNI PER AVER RESPINTO L'APPROCCIO DI UN AMICO Ha confessato Alex Manna, il 19enne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero, trovata senza vita questa notte, tra il 6 e il 7 febbraio, a Nizza Monferrato, nell'As facebook

#zoe trinchero, perché #alex manna ha accusato un innocente: «Si sa che è un po' strano». Ipotesi denuncia per il linciaggio x.com