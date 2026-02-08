Zoe Trinchero perché Alex Manna ha accusato un innocente | Si sa che è un po' strano Ipotesi denuncia per il linciaggio

Dopo l’arresto di Alex Manna, che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, Nizza Monferrato si sveglia con ancora tanta paura. La gente parla di lui, ma anche di come sono state fatte le accuse. Manna ha detto che Zoe era “strana”, e ora si pensa a una denuncia per il possibile linciaggio nei suoi confronti. La città si chiede se ci siano stati troppi giudizi affrettati.

Il giorno dopo l'arresto di Alex Manna, il ragazzo di 19 anni che ha confessato l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero, la città di Nizza Monferrato è ancora scossa da un delitto che ha lasciato tutti senza parole. E senza parole è rimasta anche la legale del ragazzo, l'avvocata Patrizia Gambino del Foro di Asti: «Non ho nulla da dichiarare. Servono approfondimenti, ci sono indagini in corso e se ne sta occupando la Procura. La situazione è delicata e in questo momento ogni parola detta potrebbe essere interpretata in modo sbagliato», ha detto Gambino, secondo cui il suo assistito, che andrà a incontrare lunedì, sarebbe «scosso». 🔗 Leggi su Leggo.it

Alex Manna, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel canale Nizza tra il 6 e il 7 febbraio.

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità.

