Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale a 17 anni ad Asti confessa l' amico Colpita e strangolata dopo un approccio rifiutato

Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, nel tentativo di fare luce sull’omicidio di Zoe Trinchero. La giovane, di soli 17 anni, è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, ad Asti. Secondo la confessione di un amico, Zoe sarebbe stata colpita e strangolata dopo aver rifiutato un approccio sentimentale. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa tragedia.

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. Il 20enne sarebbe stato l'ultimo a vedere la ragazza. Secondo le ultime informazioni, sarebbe stata un no di Zoe a spingere Manna a uccidere la giovane. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e il giovane risulterebbe già legato a un'altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con Zoe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

La polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero.

A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è consumato un dramma che ha sconvolto la comunità.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Si chiamava Zoe Trinchero la 17enne trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza aveva iniziato a dicembre a lavorare in un bar della stazione e a breve avrebbe visto il suo contratto trasformarsi in un accordo di lavoro a tempo indeterminato facebook

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero,la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Ascoltato a lungo dagli investigatori e,davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria,ha confessato x.com