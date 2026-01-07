Calciomercato dal Milan alla Juve Stabia | ufficiale Zeroli
Juve Stabia 1907 annuncia l’ingaggio temporaneo di Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del Milan. Il trasferimento rappresenta un’importante aggiunta al reparto mediano, offrendo nuove possibilità tattiche alla squadra. Zeroli, giovane e promettente, si unisce al club con l’obiettivo di contribuire al percorso stagionale, portando freschezza e qualità al centrocampo delle Vespe.
La Juve Stabia 1907 si assicura un vero e proprio gioiello a centrocampo: arrivato a titolo temporaneo Kevin Zeroli, di proprietà del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, Zeroli in prestito secco alla Juve Stabia: ritrovato Abate
Leggi anche: Milan, Zeroli cerca minuti: la Juve Stabia pronta a offrirgli spazio
Juve Stabia sul mercato: arriva Dos Santos, in uscita Reale e idea Zeroli; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio; Serie B – La super raffica di calciomercato del 7 gennaio 2026.
Calciomercato Juve Stabia, Kevin Zeroli ritrova un suo maestro - "Sono felice di ritrovare mister Abate, con il quale ho già avuto modo di lavorare nel settore giovanile del Milan" sottolinea il centrocampista. msn.com
Juve Stabia, UFFICIALE: arriva Zeroli - Juve Stabia 1907 ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Kevin Zeroli, centrocampista che arriva in prestito dall’A. ilovepalermocalcio.com
Juve Stabia, Zeroli in prestito dal Milan: "Felice di ritrovare mister Abate" - Dopo il deposito del suo contratto in Lega B arriva anche il comunicato ufficiale dell'acquisto, in prestito secco, del centrocampista Zeroli da. tuttomercatoweb.com
#calciomercato #Milan, cambio di strategia: ora i rinnovi sono priorità. Ecco a che punto siamo #SempreMilan - facebook.com facebook
#calciomercato #Milan, cambio di strategia: ora i rinnovi sono priorità. Ecco a che punto siamo #SempreMilan x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.