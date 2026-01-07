Juve Stabia 1907 annuncia l’ingaggio temporaneo di Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del Milan. Il trasferimento rappresenta un’importante aggiunta al reparto mediano, offrendo nuove possibilità tattiche alla squadra. Zeroli, giovane e promettente, si unisce al club con l’obiettivo di contribuire al percorso stagionale, portando freschezza e qualità al centrocampo delle Vespe.

La Juve Stabia 1907 si assicura un vero e proprio gioiello a centrocampo: arrivato a titolo temporaneo Kevin Zeroli, di proprietà del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, dal Milan alla Juve Stabia: ufficiale Zeroli

Leggi anche: Calciomercato Milan, Zeroli in prestito secco alla Juve Stabia: ritrovato Abate

Leggi anche: Milan, Zeroli cerca minuti: la Juve Stabia pronta a offrirgli spazio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juve Stabia sul mercato: arriva Dos Santos, in uscita Reale e idea Zeroli; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio; Serie B – La super raffica di calciomercato del 7 gennaio 2026.

Calciomercato Juve Stabia, Kevin Zeroli ritrova un suo maestro - "Sono felice di ritrovare mister Abate, con il quale ho già avuto modo di lavorare nel settore giovanile del Milan" sottolinea il centrocampista. msn.com