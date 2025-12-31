Milan Zeroli cerca minuti | la Juve Stabia pronta a offrirgli spazio

Kevin Zeroli, centrocampista in prestito dal Milan al Monza, potrebbe presto trovare una nuova opportunità in Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juve Stabia sarebbe interessata a offrirgli spazio e minuti di gioco. Questa possibile mossa rappresenta un passo importante per il giovane calciatore nel suo percorso di crescita e consolidamento.

