Milan Zeroli cerca minuti | la Juve Stabia pronta a offrirgli spazio

Da pianetamilan.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Zeroli, centrocampista in prestito dal Milan al Monza, potrebbe presto trovare una nuova opportunità in Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juve Stabia sarebbe interessata a offrirgli spazio e minuti di gioco. Questa possibile mossa rappresenta un passo importante per il giovane calciatore nel suo percorso di crescita e consolidamento.

Secondo quanto scritto da 'Tuttomercatoweb' Kevin Zeroli (centrocampista in prestito al Monza dal Milan) sarebbe sulla lista della Juve Stabia. Il classe 2005 è in cerca di minuti e spazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan zeroli cerca minuti la juve stabia pronta a offrirgli spazio

© Pianetamilan.it - Milan, Zeroli cerca minuti: la Juve Stabia pronta a offrirgli spazio

Leggi anche: Poco spazio e minuti in campo: Milan, quale soluzione per Odogu e Athekame?

Leggi anche: Musah, un talento in cerca di spazio: il futuro dell’americano tra Atalanta, Milan e Mondiali

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

MP - Mercato Milan, la Juve Stabia guarda con interesse a Kevin Zeroli. Il classe 2005 ritrova Abate?; Il Milan in prestito: Comotto e Zeroli desaparecidos, Bennacer e Chukwu in Coppa d'Africa.

Milan Futuro, altro ko. Il gol di Zeroli non basta. L’Entella fa bottino pieno - Si chiude con un’altra sconfitta il 2024 del Milan Futuro, che cade di misura contro la Virtus Entella. ilgiorno.it

Milan, Zeroli può tornare al Monza - Il centrocampista classe 2005 è sicuramente un giocatore importante per il futuro del club, un patrimonio sul quale investire soprattutto in otica ... calciomercato.com

Milan, ufficiale Bondo: cifre e dettagli. Al Monza va Zeroli - Il Milan è scatenato nelle ultime ore di mercato e non si ferma: arriva un centrocampista last minute, definito l'ingaggio di Warren Bondo. calciomercato.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.