Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice di sentire una pressione crescente dagli Stati Uniti per trovare un accordo di pace con la Russia entro giugno. Zelensky ha spiegato di percepire che gli americani vogliono risolvere la guerra in tempi rapidi, senza ulteriori ritardi. La notizia arriva mentre il conflitto tra Ucraina e Russia continua senza sosta.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato di percepire una crescente pressione da parte dell’amministrazione statunitense per raggiungere una soluzione negoziata al conflitto con la Russia entro giugno di quest’anno. La dichiarazione, rilasciata in un contesto internazionale già teso e segnato da una tregua fragile, apre uno scenario inedito e solleva interrogativi sulle reali priorità della Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Zelensky, attraverso il suo stretto collaboratore Paolo Brera, ha esplicitato come l’esigenza di una pace, seppur difficile e potenzialmente sfavorevole, sia dettata principalmente dalla necessità di stabilizzare la situazione geopolitica in vista del voto americano.🔗 Leggi su Ameve.eu

La guerra tra Russia e Ucraina si sposta ancora: Zelensky avverte che gli Stati Uniti vogliono mettere fine al conflitto entro giugno.

Nei prossimi giorni, negli Stati Uniti, si terranno negoziati tra russi e ucraini.

Trump-Zelensky illustrano il piano di pace

"Solo la Russia - spiega Zelensky - è la fonte di questa guerra, la ragione per cui la guerra si trascina, e merita tutte le rappresaglie e le pressioni per tutto ciò che fa contro la vita e le persone, contro la diplomazia, contro i partner". facebook