Zelensky | Usa vogliono stop entro giugno

La guerra tra Russia e Ucraina si sposta ancora: Zelensky avverte che gli Stati Uniti vogliono mettere fine al conflitto entro giugno. La prossima settimana, le delegazioni di Mosca e Kiev arriveranno negli Stati Uniti per nuovi incontri, sperando di trovare una soluzione. La tensione resta alta e tutti aspettano di capire se si arriverà a un accordo.

12.15 Le delegazioni russa e ucraina saranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui. Lo ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che l' incontro si terrà con tutta probabilità a Miami e che l'Ucraina ha confermato la sua partecipazione. Le delegazioni di Ucraina e Russia sono state invitate a incontrarsi in formato bilaterale, ha sottolineato Zelensky. Poi ha aggiunto che gli Usa hanno dato a Mosca e Kiev tempo fino a giugno per chiudere un accordo: "Nessun accordo sull'Ucraina senza Ucraina",ha ribadito.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky dice che gli Stati Uniti puntano a chiudere il conflitto con la Russia entro giugno.

Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma

