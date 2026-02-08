Ucraina Trump vuole fine guerra entro giugno Russia usa arma del freddo Zelensky | Terroristi

Donald Trump ha fatto sapere di voler vedere la guerra in Ucraina finire entro giugno. L’ex presidente americano si è espresso chiaramente, puntando a una soluzione rapida e concreta. Intanto, la Russia continua a usare il freddo come arma, mentre Zelensky definisce i russi “terroristi”. La situazione resta tesa e in evoluzione, con molte incognite sul futuro della regione.

(Adnkronos) – Donald Trump vuole che la guerra in Ucraina, innescata dall'invasione russa su vasta scala, finisca "entro l'inizio dell'estate, a giugno". Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fa il punto dopo i colloqui di Abu Dhabi spiegando che "gli Stati Uniti hanno proposto per la prima volta che le due squadre di negoziatori, di Ucraina e Russia, si incontrino negli Usa, probabilmente a Miami, nel giro di una settimana". Di certo un punto resta fermo e lo ribadisce: "Affermiamo chiaramente che l'Ucraina non sosterrà neanche potenziali accordi che la riguardino senza essere coinvolta" nei negoziati.

