Zamfirov vince una medaglia di bronzo assurda nello snowboard | arriva davanti grazie al suo guanto
Zamfirov conquista una medaglia di bronzo ai Giochi invernali in modo incredibile. Arriva sul podio grazie a un dettaglio che fa la differenza: il suo guanto. La gara si decide all’ultimo secondo, con un fotofinish che regala alla Bulgaria la prima medaglia di questa edizione. Zamfirov supera il rivale di un soffio, lasciando tutti senza parole.
È servito il fotofinish per portare alla Bulgaria la prima medaglia della Bulgaria alle Olimpiadi Invernali: tra Zamfirov e il suo rivale ci sono 0.00'' di distacco.🔗 Leggi su Fanpage.it
La prima medaglia della Bulgaria in 20 anni alle Olimpiadi invernali, con la punta delle ditaDomenica pomeriggio alle Olimpiadi invernali il bulgaro Tervel Zamfirov ha battuto di pochi millimetri lo sloveno Tim Mastnak nella finale per il terzo posto dello snowboard gigante parallelo, e ha vi ... ilpost.it
