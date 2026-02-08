Olimpiadi doppio bronzo per l’Italia | Goggia nello sci Dalmasso nello snowboard E arriva l’argento per la staffetta mista del biathlon – Le sfide

L’Italia porta a casa due medaglie di bronzo e un argento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. A conquistare il podio sono stati Sofia Goggia nello sci e Dalmasso nello snowboard, mentre nella staffetta mista di biathlon il team italiano si è piazzato secondo, dietro alla Francia. La giornata ha regalato soddisfazioni, ma anche tanta tensione sulle piste e sulle piste di gara.

Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta mista del biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia. Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard. Bronzo per l’Italia: Lucia Dalmasso è arrivata terza nel gigante parallelo femminile di snowboard. Nel derby tutto italiano per la medaglia, ha sconfitto Elisa Caffon. L’oro è andato alla ceca Zuzana Maderova, l’argento all’austriaca Helge Payer. Delude, invece, la squadra maschile di slalom gigante parallelo di snowboard, una vera doccia fredda.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Olimpiadi Sport Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina Lucia Dalmasso sorride tra le lacrime di gioia, dopo aver conquistato il bronzo nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina. Dalmasso bronzo nello snowboard. Delude Fischnaller Questa mattina il gigante parallelo di snowboard ha regalato emozioni contrastanti agli italiani. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Sport Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Olimpiadi, doppio podio nella libera maschile. Lollobrigida oro nel pattinaggio 3000 m donne | LA DIRETTA. Olimpiadi live, altra medaglia per l’Italia: biathlon d’argento. Dalmasso e Goggia di bronzoSofia paga 59 centesimi all'americana Breezy Johnson, che ne conserva 4 di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher. Oggi anche slittino e pattinaggio ... sport.quotidiano.net Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, Goggia e Dalmasso bronzo in sci e snow. Argento per la staffetta di biathlon ... tg24.sky.it LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si parte con la prima prova! Debuttano Voetter/Oberhofer - x.com Le Olimpiadi Milano Cortina si tingono di giallorosso Durante la sfida di curling doppio misto tra Italia e Norvegia è spuntato sugli spalti un tifoso con la sciarpa della Roma al collo facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.