Pilota della Delta Airlines realizza il sogno d’infanzia | volare con il nonno che lo ha cresciuto
Il pilota Delta Malik Sinegal ha realizzato una promessa d’infanzia: far volare il nonno che lo ha cresciuto acquistandogli anche un simulatore di volo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
