Pilota della Delta Airlines realizza il sogno d’infanzia | volare con il nonno che lo ha cresciuto

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota Delta Malik Sinegal ha realizzato una promessa d’infanzia: far volare il nonno che lo ha cresciuto acquistandogli anche un simulatore di volo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

