Tragedia nel Cuneese padre e figlio trovati morti in casa | probabile intossicazione da monossido di carbonio

Nella provincia di Cuneo, padre e figlio sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro abitazione a Guarene. Le autorità sospettano un’intossicazione da monossido di carbonio come possibile causa, ma le indagini sono in corso per accertare le circostanze precise dell’accaduto. La tragedia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Guarene, 12 gennaio 2026 – Padre e figlio sono stati trovati morti in un'abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. Il decesso sarebbe dovuto, secondo una prima ricostruzione, ad una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sono Paolo Foglino, 57enne titolare di un noto ristorante di Alba, e il figlio 17enne Francesco. L'abitazione si trova nella frazione di Castelrotto, sulla strada per Alba. A dare l'allarme nella mattinata è stato un familiare delle due vittime. Su quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri, accorsi insieme ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio Leggi anche: Padre e figlio trovati morti in casa: si indaga su una possibile intossicazione da monossido Leggi anche: Intossicazione da monossido di carbonio in Valle d'Aosta, marito e moglie trovati morti in casa a La Thuile Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Senza più pelle né capelli, quei ragazzi erano ancora vivi ma sembravano scheletri”; ++ Padre e figlio trovati morti in casa, intossicati dal monossido ++; Quei figli contesi dopo il divorzio, il padre: “La mia ex li portò all’estero cercando di sparire”; Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio - Le vittime sono un ristoratore 57enne e il figlio di 17 anni. quotidiano.net

Padre e figlio trovati senza vita in casa a Guarene, l’ipotesi del monossido scuote il Cuneese - La tragedia nella frazione di Castelrotto: vittime un ristoratore di 57 anni e il figlio di 17, indagini in corso ... giornalelavoce.it

Padre e figlio di 17 anni trovati morti in casa nel Cuneese, intossicati dal monossido di carbonio - Le vittime sono Paolo Foglino, 57enne titolare di un noto ristorante di Alba, e il figlio 17enne Francesc ... torino.corriere.it

