YouTube Music accontenta gli utenti con una funzione desiderata da tempo
Pare che il team di YouTube Music stia testando la possibilità di effettuare ricerche all'interno delle singole playlist L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
“Non credere mai che sia finita” è finalmente fuori! Un messaggio di forza, speranza e rinascita Ora puoi ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali Spotify • Apple Music • YouTube Music • Amazon Music e tante altre! Ascoltalo ora e fammi - facebook.com Vai su Facebook
YouTube Music: nuova funzione per utenti senza abbonamento - YouTube Music continua il suo processo di crescita dopo l’annuncio da parte di Google che entro la fine dell’anno ci sarà l’addio definitivo a Play Music. Come scrive webnews.it
YouTube Music mette i testi delle canzoni a pagamento: utenti free con accesso limitato - YouTube Music sta testando una nuova strategia per spingere gli utenti gratuiti a passare alla versione Premium: i testi delle canzoni. Segnala hwupgrade.it
YouTube Music, uno strumento in più in arrivo per gli utenti gratuiti - Gli utenti non paganti di YouTube Music avranno presto a disposizione uno strumento in più: ecco di cosa si tratta. Scrive multiplayer.it