Ylenia Musella uccisa a Napoli i dubbi sulla versione del fratello | Colpita con forza e determinazione

A Napoli, si riaccende il caso dell’omicidio di Ylenia Musella. La polizia conferma che il fratello Giuseppe Musella resta in carcere, accusato di aver ucciso la sorella. Secondo le prime ricostruzioni, lui avrebbe sferrato il colpo mortale, senza però aver lanciato il coltello. La versione di Giuseppe viene messa in dubbio da alcuni dettagli emersi nelle indagini. La procura continua a indagare per chiarire i motivi di quella notte e i dubbi sulla dinamica dell’aggressione.

Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate dal fratello Giuseppe durante una lite scoppiata per un calcio al cagnolino.

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

