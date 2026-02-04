Chi è Giuseppe Musella il fratello della 22enne Ylenia Musella | accoltellata e uccisa ieri a Napoli

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni. La ragazza è stata trovata accoltellata e morta ieri sera nella loro abitazione. Le forze dell’ordine hanno notificato il fermo a Giuseppe, che ora si trova in cella in attesa di ulteriori accertamenti. La famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre le indagini cercano di chiarire i motivi di questa tragedia.

