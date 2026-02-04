Ylenia Musella uccisa a coltellate dal fratello | Litigavamo perché il cagnolino aveva fatto pipì a terra

Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate dal fratello Giuseppe durante una lite scoppiata per un calcio al cagnolino. Secondo la confessione del fratello, la discussione era nata da una banale provocazione legata all’animale, ma è finita in tragedia. La polizia ha già ascoltato Giuseppe, che ha ammesso di aver perso il controllo. La vittima, 27 anni, lasciava un vuoto tra amici e parenti, ancora sconvolti dalla notizia.

Ylenia Musella, nuovi particolari della confessione del fratello Giuseppe: "La lite per un calcio al cagnolino". Ylenia, uccisa in strada dal fratello. Confessa Giuseppe Musella: la lite per la musica alta, le botte, poi la coltellata. L'ha aggredita e poi scaricata in pronto soccorso in fin di vita: Non volevo che morisse. Dopo qualche ora si è costituito. La madre e il patrigno sono in carcere, l'uomo è ritenuto un boss della Ca. L'omicidio di Ylenia Musella a Ponticelli. Le parole del fratello, reo confesso: ascoltava la musica a volume troppo alto, non riuscivo a dormire, le ho lanciato il coltello. A metà febbraio Ylenia Musella, la ragazza uccisa a Napoli, avrebbe dovuto presentarsi all'Aquila al processo per direttissima, dopo l'arresto nel novembre scorso, insieme ad un 17enne anche lui di Napoli, con l'accusa di sostituzione di persona, violazione d

