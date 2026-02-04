Ylenia Musella uccisa a coltellate dal fratello | Litigavamo perché il cagnolino aveva fatto pipì a terra

Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate dal fratello Giuseppe durante una lite scoppiata per un calcio al cagnolino. Secondo la confessione del fratello, la discussione era nata da una banale provocazione legata all’animale, ma è finita in tragedia. La polizia ha già ascoltato Giuseppe, che ha ammesso di aver perso il controllo. La vittima, 27 anni, lasciava un vuoto tra amici e parenti, ancora sconvolti dalla notizia.

Ylenia Musella, nuovi particolari della confessione del fratello Giuseppe: "La lite per un calcio al cagnolino".

