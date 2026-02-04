La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Kenan Yildiz. L’accordo è quasi completo e prevede cifre record, che avranno un forte impatto sul bilancio del club. La società si muove per blindare il suo talento, mentre i tifosi aspettano con entusiasmo il comunicato ufficiale.

La Juventus blinda il suo gioiello: l’accordo per il rinnovo di Kenan Yildiz è ormai ai dettagli finali. La firma sul nuovo contratto, attesa entro il weekend, non rappresenta solo una mossa strategica per scacciare le sirene di Premier League e Real Madrid, ma segna una svolta storica per le casse della Continassa. Il numero 10 bianconero diventerà infatti il giocatore più pagato dell’intera rosa. L’operazione, fortemente caldeggiata da John Elkann, prevede un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, con la scadenza che verrà portata al 30 giugno 2030. A rendere l’accordo ancora più oneroso per il club è un maxi-bonus alla firma (una sorta di “incentivo” una tantum) di altri 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, maxi-rinnovo per Yildiz: cifre record e impatto a bilancio

