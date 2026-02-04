La Juventus si prepara a ufficializzare il rinnovo di contratto di Yildiz. L’accordo è vicino e il prolungamento del suo contratto avrà conseguenze sui conti del club. I vertici bianconeri stanno valutando l’impatto economico di questa operazione, che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato e il bilancio finale.

Rinnovo Yildiz, ormai ci siamo: quanto peserà il prolungamento di contratto del fuoriclasse turco sui conti della società bianconera. La Juve compie un passo decisivo per blindare il suo patrimonio tecnico più importante. Kenan Yildiz è sempre più vicino a siglare un nuovo prolungamento contrattuale, una mossa fondamentale per ribadire la sua centralità assoluta nel progetto guidato da Luciano Spalletti e, contestualmente, proteggere il gioiello da eventuali assalti delle big europee. Nonostante un accordo vigente fino al 2029, la dirigenza ha cercato e trovato la quadratura del cerchio con il papà-agente del numero 10 per un adeguamento sostanziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, ormai ci siamo: quanto peserà il prolungamento di contratto del turco sui conti bianconeri

Approfondimenti su Yildiz Torino

La Juventus ha deciso di blindare Yildiz con un rinnovo di contratto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Yildiz Torino

Argomenti discussi: Yildiz-Juve, ormai è fatta fino al 2031. L'Inter resta in pressing su Perisic, il Milan non molla l'idea Dragusin; Yildiz convinto dalla rinascita Juve: svolta sul rinnovo, c’è un solo nodo da sciogliere; Yildiz brilla e rassicura: La Juve è una famiglia. Ma ora serve il rinnovo del contratto; Juventus, Yildiz verso il rinnovo: accordo a un passo. Le cifre, la durata e l’ultimo nodo.

Juve, doppio rinnovo in vista: Yildiz e McKennie pilastri del futuroLa Juventus guarda al futuro con decisione e, mentre il campo continua a dettare i ritmi della stagione, la dirigenza bianconera è al lavoro per blindare due pedine considerate centrali nel progetto t ... it.blastingnews.com

Juventus, Yildiz sempre più vicino al rinnovo: firmerà fino al 2031La Juventus e Kenan Yildiz sono ad un passo dal rinnovo di contratto la firma è prevista nel corso della settimana ... it.blastingnews.com

C&F - Yildiz-Juventus, rinnovo a un passo: l'impatto sul bilancio tra stipendio e bonus - facebook.com facebook

È tutto pronto: rinnovo con bonus fedeltà #Yildiz sarà il più pagato, quando è atteso l'annuncio x.com