Achille Polonara a Tortona per sostenere l’Italbasket | l'ovazione del pubblico l'abbraccio con Datome e Banchi
Achille Polonara presente al palazzetto di Tortona per Italia-Islanda: ovazione del pubblico al suo ingresso in campo. L'abbraccio con Datome e coach Banchi prima dell'inizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo mesi di lotta durissima contro la leucemia mieloide, il campione Achille Polonara (ex Virtus e neo Capitano della Nazionale) ha pubblicato la sua prima passeggiata sulle sue lunghe gambe da cestista, mano nella mano con la moglie, Erika. Polonara av - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno Achille Polonara ? #TuttoUnAltroSport Vai su X
