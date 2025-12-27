Milan all’assalto di Maignan c'e l'offerta ufficiale per il rinnovo | le cifre sarà il più pagato della rosa
Il Milan ha presentato un’offerta ufficiale per blindare Mike Maignan con ingaggio da top player e bonus mirati. Il ruolo chiave di Allegri e il clima di fiducia che può cambiare il futuro di Magic Mike. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Napoli, rinnovo ad un passo: sarà uno dei più pagati della rosa, le cifre
Leggi anche: Milan, offerta ufficiale a Maignan per il rinnovo: la posizione del portiere francese
Milan all’assalto di Maignan, c’e l’offerta ufficiale per il rinnovo: le cifre, sarà il più pagato della rosa - Il Milan ha presentato un’offerta ufficiale per blindare Mike Maignan con ingaggio da top player e bonus mirati ... fanpage.it
Rinnovo Maignan, lo stallo tra le parti prosegue: c’è distanza tra domanda e offerta e la sensazione è quella dell’addio a giugno - Rinnovo Maignan, lo stallo tra le parti prosegue: c’è distanza tra domanda e offerta e la sensazione è quella dell’addio a giugno Il futuro di Mike Maignan al Milan sembra ormai tracciato verso un add ... milannews24.com
Rinnovo Maignan, c’è il colpo di scena: il francese ha preso la sua decisione - Novità decisamente significativa in merito al futuro di Mike Maignan, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. spaziomilan.it
Secondo la Repubblica, Il #Milan potrebbe tentare l’assalto per #Gatti, sapendo però che la #Juventus chiederebbe in cambio un profilo altrettanto importante: Samuele #Ricci. Uno scambio Gatti - Ricci potrebbe diventare il colpo a sorpresa di questo inverno. - facebook.com facebook
Il #Milan potrebbe tentare l’assalto per #Gatti, sapendo però che la #Juventus chiederebbe in cambio un profilo altrettanto importante: Samuele #Ricci. Uno scambio Gatti - Ricci potrebbe diventare il colpo a sorpresa di questo inverno. [ @repubblica] x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.