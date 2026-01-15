wta adelaide 2026 continua la favola birrell avanzano mboko shnaider e andreeva

Il torneo WTA di Adelaide 2026 prosegue con i quarti di finale, confermando la buona forma delle giocatrici. Kimberly Birrell continua il suo percorso, avanzando verso la semifinale, mentre Victoria Mboko si impone su Madison Keys. Anche Shnaider e Andreeva proseguono nel loro cammino, regalando incontri interessanti e confermando il livello competitivo del torneo.

Il torneo WTA di Adelaide torna in campo per i match dei quarti di finale. Continua la favola dell’australiana Kimberly Birrell che non smette di sorprendere e stacca il pass per la semifinale contro Victoria Mboko, autrice dell’eliminazione di Madison Keys. Nella parte alta si sfideranno invece, in un derby russo, Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Non smette di stupire Kimberly Birrell. La wild card australiana guadagna la semifinale del torneo di casa dopo un’autentica maratona. La numero 107 del ranking WTA rimonta la romena Jaqueline Cristian 5-7 6-1 7-5 in tre ore e sei minuti. Birrell perde un lunghissimo primo set dopo aver mancato cinque set point, domina la seconda frazione con una prepotente reazione e s’impone nel finale in volata quando conquista gli ultimi tre giochi e trasforma il secondo match point per il definitivo 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

