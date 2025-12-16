Host Arabia mette in scena l' ospitalità italiana a Riyadh

Host Arabia, l’evento internazionale dedicato all’ospitalità professionale, ha inaugurato a Riyadh, portando l'eccellenza italiana nel settore in Arabia Saudita. Organizzato da Fiera Milano con Semark e Hospitality Services, e sostenuto dalla Culinary Arts Commission, l’evento rappresenta un importante punto di incontro per professionisti e aziende del settore hospitality, promuovendo innovazione e scambi culturali.

L’ ospitalità professionale si incontra in Arabia Saudita dove a Riyadh è stato inaugurato Host Arabia, appuntamento internazionale organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Semark e Hospitality Services, con la partnership strategica della Culinary Arts Commission. La manifestazione di riferimento per il mondo dell’hospitality nella regione si tiene fino a domani al Riyadh Front Exhibition & Conference Center in contemporanea con Horeca Riyadh e Salon du Chocolat et de la Pâtisserie Riyadh. L’iniziativa è il primo progetto internazionale di Host Milano, la manifestazione leader globale nell’ ospitalità professionale, nel fuoricasa e nel food retail che ha dato vita a un modello solido e replicabile anche all’estero che dimostra la capacità di Fiera Milano di creare piattaforme strategiche in cui innovazione, cultura del progetto e business si incontrano e in una piattaforma di eccellenza per oltre 500 espositori complessivi provenienti da 60 Paesi su un’area di 42. Ilgiornale.it

