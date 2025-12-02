Microsoft ha un grosso problema con Windows 11 | più di 500 milioni di utenti si rifiutano di usarlo

Secondo i recenti dati forniti dalla multinazionale Dell, circa un miliardo di computer non hanno ancora eseguito l'aggiornamento all'ultimo sistema operativo di Microsoft. Se però la metà di questi non può eseguire l'upgrade a causa di limiti tecnici, più di 500 milioni di utenti sembrano aver rifiutato volontariamente di continuare a utilizzare il vecchio Windows 10. Una scelta che, secondo gli esperti, può rappresentare un pericolo per la sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Questo Natale vogliamo farti un grosso regalo! Dal 1 dicembre hai diritto ad uno sconto pari al costo dell’iva su tutti gli acquisti da listino. E sul secondo acquisto ti riconosciamo un ulteriore 10%! Questo sì che è un bel regalo! Ma affrettati, vale solo fino al 10 g - facebook.com Vai su Facebook

La Microsoft ha un grosso problema con Windows 11: più di 500 milioni di utenti si rifiutano di usarlo - Secondo i recenti dati forniti dalla multinazionale Dell, circa un miliardo di computer non hanno ancora eseguito l'aggiornamento all'ultimo sistema operativo ... Lo riporta fanpage.it

Problemi ai server per alcune funzioni di Xbox, ma Microsoft ha risolto la situazione - In queste ore pare che ci siano dei problemi ai server di Xbox, con Microsoft che sta controllando la situazione per ripristinare al più presto la normalità. Si legge su multiplayer.it

Microsoft sotto attacco, ogni annuncio di Copilot scatena critiche - L'ultimo post di Edge Dev su X ha ricevuto quasi 1000 risposte negative. Riporta msn.com

Microsoft indaga sui problemi agli SSD dopo l'ultimo aggiornamento di Windows - Gli aggiornamenti di Windows continuano a portare con sé qualche inconveniente, e il ciclo di agosto non ha fatto eccezione. Segnala hwupgrade.it

Microsoft ammette: "Abbiamo molto da sistemare su Windows" - Microsoft riconosce i problemi di Windows dopo l'ondata di critiche su piani per trasformare il sistema operativo in un agente AI. Scrive msn.com