Biathlon l' ora della verità ad Anterselva | l' Italia cerca l' oro nel giardino di casa

Questa mattina ad Anterselva si apre ufficialmente il biathlon con la staffetta mista. Gli italiani Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi scendono in campo per sfidare le grandi nazionali. L’atmosfera è carica di tensione, tra l’emozione per il debutto davanti al pubblico di casa e le incognite legate alle assenze di Passler. Gli azzurri vogliono ottenere un buon risultato e puntano deciso al podio.

Parte il biathlon con la staffetta mista e gli azzurri sono tra i favoriti. L'attenzione per il quartetto italiano si nota anche dalle richieste di interviste in zona mista: Dorothea Wierer, la star di casa alle ultime gare della sua carriera, finisce di raccontare le sue sensazioni un'ora e mezzo dopo le parole del d.t. Klaus Hoellrigl, che scorta i suoi atleti lungo le corsie all'aperto a bordo pista. Prima il tecnico aveva spiegato: "È un'emozione bellissima, quanti possono preparare un'Olimpiade in quella che è la propria casa? Ho sempre detto che questa è la pista dove andiamo più forte, abbiamo la nostra neve, il nostro poligono e addirittura l'alloggio dove passiamo tanto tempo durante l'anno".

Gli azzurri del biathlon hanno annunciato la formazione del quartetto per la staffetta mista alle Olimpiadi di Anterselva.

