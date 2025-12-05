la faz celebra dorothea wierer la star italiana del biathlon che vince da 10 anni e non ha ancora finito

Martedì scorso, a Oestersund, in Svezia, Dorothea Wierer ha vinto un’altra gara di biathlon. L’ennesima. Ha 35 anni e la sua prima gara di Coppa del Mondo la vinse dieci anni fa, sempre a Oestersund. Stavolta ha battuto la nuova generazione di biatlete di soli 3 decimi. Questa è la sua ultima stagione, vuol chiudere gareggiando alle Olimpiadi nella pista di casa sua ad Anterselva. E in Germania la Faz la celebra come in Italia ci ricordiamo di fare solo una volta ogni quattro anni. “Per la sciatrice altoatesina, quella che probabilmente è la sua stagione più importante non avrebbe potuto iniziare meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

