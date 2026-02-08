Washington Post si dimette ceo Will Lewis dopo maxi piano licenziamenti

Il Washington Post ha annunciato che Will Lewis si dimette subito da amministratore delegato e direttore editoriale. La decisione arriva pochi giorni dopo l’annuncio di un maxi piano di licenziamenti che coinvolge molti dipendenti del quotidiano, di proprietà di Jeff Bezos. La notizia ha sorpreso l’intera redazione, che ora si prepara a affrontare un periodo di incertezza.

Washington, 8 feb. (AdnkronosAfp) - Il Washington Post ha annunciato le dimissioni immediate del suo amministratore delegato e direttore editoriale Will Lewis, pochi giorni dopo l'annuncio di un maxi piano di tagli di posti di lavoro nel quotidiano di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos. In una email inviata al personale e girata sui social da uno dei giornalisti del quotidiano, Will Lewis afferma che "dopo due anni di trasformazione del Washington Post, è il momento giusto" per lui per "ritirarsi". Lewis - ha annunciato il giornale - sarà sostituito con effetto immediato da Jeff D'Onofrio, direttore finanziario del Washington Post dallo scorso anno.

