washington post ridimensiona il personale con 300 licenziamenti massivi nel settore editoriale

Mercoledì mattina, il Washington Post ha comunicato di aver tagliato circa 300 posti di lavoro. La decisione arriva poco dopo aver pubblicato l’ultima edizione e rappresenta un forte colpo per una delle testate più riconosciute negli Stati Uniti. La redazione si trova ora a fronteggiare una ristrutturazione che cambierà il volto del giornale.

**Washington Post ridimensiona il personale con 300 licenziamenti: un colpo duro per una delle testate più prestigiose degli Stati Uniti** Mercoledì mattina, a poche ore dalla pubblicazione dell’edizione del *Washington Post*, il quotidiano ha annunciato un radicale riassetto strategico che prevede il licenziamento in tronco di circa trecento giornalisti. Si tratta di un taglio significativo del personale, equivalente al 30% dei dipendenti, con conseguenze immediate e durature per l’azienda. La struttura editoriale, ormai in crisi per anni, è stata colpita fortemente da un processo di ristrutturazione in cui vengono chiuse sezioni importanti, tra cui libri, sport, cronaca esteri e locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Jeff Bezos annuncia un taglio di personale al Washington Post.

Argomenti discussi: Il Washington Post si ridimensiona: licenziamenti, tagli e fine di un’epoca; Decreto PNRR e differenze retributive/ Tutelare i contratti collettivi significa proteggere lavoro e imprese.

Il Washington Post si ridimensiona: licenziamenti, tagli e fine di un’epocaTra perdite milionarie, sezioni chiuse e tensioni con Jeff Bezos, il Post avvia un reset doloroso, mentre il New York Times cresce ... ilsole24ore.com

Il Washington Post licenzierà più di 300 giornalistiMercoledì la direzione del Washington Post, uno dei giornali più famosi del mondo e uno dei quattro quotidiani nazionali degli Stati Uniti, ha annunciato ai dipendenti che ci saranno grosse riduzion ... ilpost.it

Il Washington Post licenzierà circa un terzo dei suoi dipendenti, cancellando o riducendo intere sezioni del giornale x.com

Dopo settimane di voci e rivelazioni, il Washington Post oggi ha annunciato un numero significativo di licenziamenti, che decimeranno la redazione dello sport, cronaca locale, esteri, libri e anche l'unità che produce podcast, secondo quanto rivelano oggi m facebook