Il ceo del Washington Post, Will Lewis, si dimette dopo le proteste scatenate dai licenziamenti. Circa 300 dipendenti hanno perso il lavoro in una decisione che ha fatto discutere molto. Lewis lascia la guida del giornale, che ora si trova a fronteggiare le conseguenze di questa scelta.

Il ceo del Washington Post, Will Lewis, ha rassegnato le dimissioni dopo le polemiche seguite ai circa 300 licenziamenti al prestigioso quotidiano di proprietà di Jeff Bezos. Lo annuncia lo stesso giornale. Lewis ha affermato di aver preso questa difficile decisione "per garantire un futuro sostenibile al Washington Post". Era stato assunto da Bezos, all'inizio del 2024, con l'obiettivo di trasformare la testata e porre fine ad anni di perdite finanziarie e calo di lettori. Si è dimesso pochi giorni dopo che l'azienda ha ridotto del 30% il personale, scatenando critiche da parte di dipendenti ed ex dipendenti del Post. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lascia il ceo del Washington Post dopo i licenziamenti voluti da Bezos

Approfondimenti su Washington Post

Il Washington Post si prepara a un cambio di rotta dopo le dimissioni di Will Lewis, il suo amministratore delegato.

Alla redazione del Washington Post, i licenziamenti sono arrivati senza preavviso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Washington Post

Argomenti discussi: Lascia il Ceo del Washington Post dopo i licenziamenti; Boots Uk, Ornella Barra lascia la carica di ceo e diventa presidente del cda di The Boots Group; Lascia il ceo del Washington Post dopo i licenziamenti; Enrique Lores, CEO e presidente di HP, lascia la sua posizione. Sarà il nuovo CEO di PayPal.

Washington Post, cambio al vertice. Il CEO lascia dopo i tagli e le polemicheAGI - Il Washington Post ha annunciato che il ceo e direttore editoriale Will Lewis se ne andrà con effetto immediato, pochi giorni dopo che il celebre quotidiano di proprietà del miliardario fondator ... msn.com

Media Lascia il Ceo del Washington Post dopo i licenziamentiIl Ceo del Washington Post, Will Lewis, ha rassegnato le dimissioni dopo le polemiche seguite ai circa 300 licenziamenti al prestigioso quotidiano di proprietà di Jeff Bezos. Lo annuncia lo stesso gio ... bluewin.ch

Dopo il licenziamento di un terzo dei dipendenti, si è dimesso l’amministratore delegato del Washington Post x.com

Jeff Bezos non ha comprato il Washington Post per difenderlo. Lo ha comprato per addomesticarlo. Tagli alla redazione, silenziamenti, identità svuotata. E sullo sfondo Trump, che non ha bisogno di censurare: gli basta che i miliardari facciano il lavoro sporco facebook