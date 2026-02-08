Gli inviati stranieri arrivano a Milano per coprire i Giochi olimpici. Poi, al termine dell’evento, molti di loro vengono licenziati. È successo anche questa volta: i giornalisti del Washington Post hanno vissuto la loro ultima giornata sui campi olimpici, pronti a tornare a casa senza più un lavoro. La notizia circola tra colleghi e addetti ai lavori, mentre si avvicina la fine della manifestazione.

L’ultimo viaggio oltreoceano per il reportage olimpico prima di dirsi addio. Succede anche questo ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ovvero di incontrare e lavorare al fianco di giornalisti inviati da una prestigiosa testata internazionale che al ritorno, fra un paio di settimane, li metterà alla porta. È noto ormai da giorni, il Washington Post ha già avviato le procedure di licenziamento per 300 giornalisti poiché Il proprietario del quotidiano, Jeff Bezos (che è pure fondatore di Amazon nonché quarto uomo più ricco al mondo), ha deciso di ridurre l’organico dell’azienda che deve essere “ristrutturata“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Washington Post, quegli inviati che perdono il posto (lavorando)

