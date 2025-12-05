Trump accende l' albero di Natale a Washington | Stiamo lavorando per la pace – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "Abbiamo un Paese fantastico. Voglio porgere i miei più alti rispetti ai due membri della Guardia Nazionale attaccati a Washington. Andrew sta migliorando, ma Sarah sfortunatamente ci sta guardando dal cielo. Ho conosciuto i genitori di Andrew e hanno spirito e amano così tanto il nostro Paese. Come nazione, abbiamo molto di cui essere grati in queste festività natalizie. Il nostro confine è sicuro. Il nostro spirito è ristorato. Il confine è il più sicuro che abbiamo mai avuto nella storia del nostro Paese. In sette mesi nessuno è entrato illegalmente nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Open.online

