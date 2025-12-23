Caso Epstein il Washington Post ha messo le mani sui nuovi file prima che venissero rimossi e Trump stavolta c’è

Il Washington Post ha ottenuto e pubblicato nuovi documenti relativi al caso Epstein prima della loro rimozione, includendo anche riferimenti a Donald Trump. Dopo una prima serie di pubblicazioni con poche menzioni al presidente, il Dipartimento di Giustizia ha reso disponibili migliaia di ulteriori file, offrendo un quadro più ampio e dettagliato sulla vicenda. Questi documenti rappresentano un approfondimento importante per comprendere i collegamenti e le implicazioni del caso.

Dopo una prima ondata di documenti sul caso Jeffrey Epstein pubblicata venerdì che conteneva pochi accenni al presidente Donald Trump, il Dipartimento di Giustizia lunedì ha reso pubbliche migliaia di nuove carte con numerosi riferimenti al Presidente. A rivelarlo è il Washington Post, che ha scaricato l’intero pacchetto di file mentre erano accessibili sul sito governativo prima che venissero rimossi intorno alle 20. I documenti mostrano che nel 2021 un mandato di comparizione è stato inviato a Mar-a-Lago per ottenere materiali legati al processo contro Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein nel traffico sessuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Caso Epstein, il Washington Post ha messo le mani sui nuovi file prima che venissero rimossi (e Trump stavolta c’è) Leggi anche: Caso Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente Trump” Leggi anche: Come il caso Epstein è esploso tra le mani di Trump Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Epstein files, bufera senza fine: carte mancanti e accuse politiche; Maria Farmer, la denuncia ignorata che poteva fermare Epstein - pagina 6; Epstein files, bufera a Washington: accuse di censura e richieste di impeachment contro Pam Bondi; Teme che l’amministrazione Trump censurerà troppo i documenti Epstein. Caso Epstein, nei file spunta una denuncia per pedopornografia ignorata dal Fbi - Il dipartimento di Giustizia ha diffuso i documenti riguardanti le indagini su Jeffrey Epstein. lapresse.it

