Washington cambia il timone dell’intelligence diplomatica

Da it.insideover.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington cambia il vertice dell’intelligence diplomatica. Il presidente Donald Trump ha nominato Michael Vance, un residente in Virginia, come nuovo Assistente Segretario di Stato per l’Intelligence e la Ricerca. Vance prenderà il comando del Bureau of Intelligence and Research, la struttura del Dipartimento di Stato che si occupa di analisi di intelligence per supportare diplomatici e decisori. La nomina è stata annunciata il 29 gennaio 2026.

Il 29 gennaio 2026 il presidente Donald Trump ha indicato Michael Vance, residente in Virginia, come nuovo Assistente Segretario di Stato per Intelligence e Ricerca, l’incarico che dirige il Bureau of Intelligence and Research, cioè la struttura del Dipartimento di Stato dedicata all’analisi di intelligence a supporto di diplomatici e decisori. Le informazioni pubbliche sul percorso professionale di Vance restano limitate, sebbene venga accreditato di un passato nell’area intelligence e sicurezza nazionale. La nomina è stata trasmessa al Senato e assegnata alla Commissione ristretta per l’intelligence, in attesa di conferma all’inizio di febbraio 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com

washington cambia il timone dell8217intelligence diplomatica

© It.insideover.com - Washington cambia il timone dell’intelligence diplomatica

Approfondimenti su Washington Intelligence

Austria, l’intelligence cambia volto: la Russia ora è il nemico

A fine novembre 2025, l'Austria ha adottato una nuova direzione nella sua politica di intelligence, riconoscendo la Russia come principale minaccia.

Sedicenni al timone sul lago di Lecco: ecco la patente nautica D1 che cambia le regole

Un nuovo giro di vite sulla patente nautica D1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.