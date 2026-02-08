Washington cambia il timone dell’intelligence diplomatica

Washington cambia il vertice dell’intelligence diplomatica. Il presidente Donald Trump ha nominato Michael Vance, un residente in Virginia, come nuovo Assistente Segretario di Stato per l’Intelligence e la Ricerca. Vance prenderà il comando del Bureau of Intelligence and Research, la struttura del Dipartimento di Stato che si occupa di analisi di intelligence per supportare diplomatici e decisori. La nomina è stata annunciata il 29 gennaio 2026.

Il 29 gennaio 2026 il presidente Donald Trump ha indicato Michael Vance, residente in Virginia, come nuovo Assistente Segretario di Stato per Intelligence e Ricerca, l'incarico che dirige il Bureau of Intelligence and Research, cioè la struttura del Dipartimento di Stato dedicata all'analisi di intelligence a supporto di diplomatici e decisori. Le informazioni pubbliche sul percorso professionale di Vance restano limitate, sebbene venga accreditato di un passato nell'area intelligence e sicurezza nazionale. La nomina è stata trasmessa al Senato e assegnata alla Commissione ristretta per l'intelligence, in attesa di conferma all'inizio di febbraio 2026.

