A fine novembre 2025, l'Austria ha adottato una nuova direzione nella sua politica di intelligence, riconoscendo la Russia come principale minaccia. Questa scelta, maturata senza grandi clamori, rappresenta un cambiamento significativo nel panorama della sicurezza nazionale, riflettendo un nuovo approccio alle minacce globali e alle relazioni internazionali. Un'evoluzione che segna un punto di svolta nella strategia di difesa del paese.

Alla fine di novembre 2025, quasi senza clamore, è arrivata una decisione che segna una svolta silenziosa ma profonda nella storia della sicurezza austriaca. La guida della Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, il servizio di intelligence interna, è stata affidata a Sylvia Mayer. Dal primo gennaio 2026 sarà lei a dirigere l’agenzia. È la prima donna a farlo nella storia del Paese. Ma ridurre la notizia a una questione di genere sarebbe fuorviante. Qui è in gioco molto di più: il rapporto dell’Austria con la propria sicurezza, con i suoi alleati e con un mondo che è tornato bruscamente ostile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

