Castelfranco Frogs 66 Libertas 69 CASTELFRANCO FROGS: Castellacci 2, Casini 3, Foschi 12, Vallini 2, Masotti 4, Pieracci 2, Redini 8, Bacchi ne, Conti 16, Giungato 13, Giusti 2, Speranza 2. All.: Innocenti. LIBERTAS LUCCA: Simonelli 2, Rattazzi 9, Morello 4, Giusti 4, Donati 8, Russo 9, Fracassini 11, Simonelli 2, Morello 13, Guidi 7, Del Chiaro, Rivi ne. All.: Piochi. Arbitri: Zucchini di Grosseto e Fornai di Poggibonsi. Note: parziali 21-22, 38-39, 43-52. CASTELFRANCO DI SOTTO - La Libertas torna al successo e lo fa al termine di un match molto combattuto contro Castelfranco Frogs. I biancorossi partono un po’ contratti, ma Fracassini, Rattazzi e Russo trascinano i ragazzi di Piochi che chiudono il primo quarto in vantaggio 21-22. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas torna alla vittoria a Castelfranco di Sotto. Avvio un po’ contratto, poi i biancorossi s’impongono

Leggi anche: Basket - Serie "DR1» maschile. Alla Libertas il derby con il Cus. Espugnata Pisa, biancorossi primi

Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas sconfitta a Campiglia

Nel match della Serie DR1 maschile, Libertas è stata sconfitta a Campiglia con il punteggio di 81-77. La partita ha visto una buona performance di alcuni giocatori, tra cui Biagetti e Pagni, mentre lo studio Arcadia Valdicornia ha conquistato la vittoria. Di seguito i dettagli delle statistiche e i principali protagonisti di entrambe le squadre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas torna alla vittoria a Castelfranco di Sotto. Avvio un po’ contratto, poi i biancorossi s’impongono - Castelfranco Frogs 66 Libertas 69 CASTELFRANCO FROGS: Castellacci 2, Casini 3, Foschi 12, Vallini 2, Masotti 4, Pieracci 2, Redini 8, ... sport.quotidiano.net