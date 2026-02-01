Questa mattina al Tondello di Vicenza, la Pro Patria ha subito una pesante sconfitta contro il L.R. Vicenza. I biancorossi hanno perso 4-0, senza riuscire a reagire. Fin dall’inizio, i padroni di casa hanno preso il comando del gioco e hanno trovato il gol già nel primo tempo. La ripresa è stata più semplice per il Vicenza, che ha segnato altri tre gol e ha chiuso la partita con un risultato netto. Per la Pro Patria, è un passo indietro importante in campionato.

La Pro Patria è stata sconfitta 0-4 dal L.R. Vicenza nel match in programma per la 22ª giornata di Serie C, disputato al Tondello di Vicenza. Il risultato riflette una prestazione nettamente inferiore dei padroni di casa, che hanno ceduto con decisione a un avversario più organizzato e con maggiori qualità offensive. Il primo gol è arrivato al 21’ del primo tempo, con un’azione personale del centrocampista Lorenzo Pasciuti, che ha superato il portiere in uscita e ha messo la palla nell’angolo. Il vantaggio è stato ampliato al 38’ da un rigore trasformato con freddezza da Alessandro Bagnoli, che ha colpito con precisione l’angolo alto alla sinistra del portiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pro Patria ko a Vicenza: quattro reti al Tondello, i biancorossi si impongono con decisione

