Vonn la caduta e l’infortunio in discesa | la foto spiega l’incidente

Lindsey Vonn si è fatta male durante una discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa statunitense ha tentato un salto, ha fatto una rotazione e poi è caduta rovinosamente. Sono bastati 13 secondi per cambiare tutto, lasciandola con un infortunio che potrebbe complicare il suo percorso olimpico. La scena è stata ripresa e ora si attende di sapere quanto sia grave il danno.

(Adnkronos) – Il salto, la rotazione e la caduta rovinosa. Le Olimpiadi di Milano Cortina per Lindsey Vonn sono durate 13 secondi e qualche decimo. Nella discesa libera di oggi, 8 febbraio, la 41enne statunitense è stata protagonista di un grave incidente in gara. L'americana ha perso l'equilibrio nel primo salto in pista ed è . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

