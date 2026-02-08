Vonn la caduta e l’infortunio in discesa | la foto spiega l’incidente

Lindsey Vonn si è fatta male durante una discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa statunitense ha tentato un salto, ha fatto una rotazione e poi è caduta rovinosamente. Sono bastati 13 secondi per cambiare tutto, lasciandola con un infortunio che potrebbe complicare il suo percorso olimpico. La scena è stata ripresa e ora si attende di sapere quanto sia grave il danno.

(Adnkronos) – Il salto, la rotazione e la caduta rovinosa. Le Olimpiadi di Milano Cortina per Lindsey Vonn sono durate 13 secondi e qualche decimo. Nella discesa libera di oggi, 8 febbraio, la 41enne statunitense è stata protagonista di un grave incidente in gara. L'americana ha perso l'equilibrio nel primo salto in pista ed è

Paura per Vonn, caduta rovinosa e grave infortunio in discesa Milano Cortina

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, caduta a Crans Montana: la statunitense finisce sulle reti nella discesa libera in Coppa del mondo di sci alpino 2026; Vonn infortunata, ma non molla: Il mio sogno olimpico non è infranto; Le prime parole di Lindsey Vonn dopo la caduta a Crans Montana; Crans Montana: caduta e apprensione per Lindsey Vonn, nelle reti anche Ortlieb e Monsen. Gara cancellata dopo 6 atlete.

vonn la caduta eDopo la brutta caduta nella libera Lindsey Vonn trasferita all'ospedale di CortinaL'atleta Usa è stata trasportata in elicottero al Punto medico avanzato e da lì, dopo i controlli, trasferita in ambulanza all'ospedale Codivilla ... rainews.it

Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: gara interrotta, Lindsey portata via in elicottero!CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortin ... tuttosport.com

