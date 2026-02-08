Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina Dramma Vonn caduta e infortunio

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026. La gara si è svolta oggi, 8 febbraio, e la campionessa italiana ha portato a casa un risultato importante. Intanto, è dramma per Vonn, caduta e infortunio durante la stessa gara. La sciatrice statunitense ha dovuto lasciare la pista in ambulanza, le sue condizioni sono ancora da valutare.

(Adnkronos) – Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi 8 febbraio. L’azzurra chiude al terzo posto in 1’36”69 nella gara vinta dalla statunitense Breezy Johnson. L’americana domina in 1’36”10 e conquista la medaglia d’oro, precedendo la tedesca Emma Aicher (1’36”14), seconda e medaglia d’argento. Nella classifica generale, Laura Pirovano chiude al sesto posto. Decima Federica Brignone e undicesima Nicol Delago. “Mi mancava l’ultimo colore di medaglia”, dice Goggia al traguardo ai microfoni della Rai. “Sono dispiaciuta perché allo schuss sono saltata molto laterale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia spera nel bronzo, drammatica caduta per Vonn Questa mattina a Cortina si svolge la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia completa la collezione ed è bronzo! Grave infortunio per Vonn Questa mattina a Cortina si è corsa la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima dei Giochi del 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio; Goggia con un buon finale nella prima prova cronometrata, rivedila; Discesa libera femminile a Cortina, bronzo per Sofia Goggia: caduta shock di Lindsey Vonn; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling. Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunioL'azzurra terza alle spalle di Johnson e Aicher. Vonn cade rovinosamente, portata via in elicottero Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... adnkronos.com Sofia Goggia sul podio per la terza Olimpiade di fila! Bronzo in discesa! Oro Johnson, dramma VonnL'Italia festeggia la quarta medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sofia Goggia conquista un meraviglioso bronzo in discesa libera al termine di ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.