Macché più incendi e inondazioni La crisi climatica è negata dai numeri
Uno studio italiano prende in esame 43 indicatori globali (fisico-ambientali, socioeconomici e sanitari) per vedere se negli anni sono peggiorati, come la narrazione mediatica suggerirebbe. Ecco i risultati.. L’obiettivo dovrebbe essere un altro: produrre energia abbondante e a basso costo.. Parla il fisico Gianluca Alimonti, coautore del saggio scientifico recentemente presentato a Venezia: «È giunto il momento di adottare un approccio basato sui dati oggettivi. Abbiamo tutto il tempo per sviluppare politiche più ragionevoli. L’innovazione tecnologica è decisiva».. Lo speciale contiene tre articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
