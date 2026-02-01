Puliservice conferma il primato nel campionato femminile con una vittoria netta in tre set

La Puliservice si conferma leader nel campionato femminile di pallavolo. La squadra ha dominato l’incontro, vincendo facilmente in tre set e senza lasciare spazio alle avversarie. Le giocatrici sono state precise e aggressive, dimostrando di essere in buona forma. Ora guardano avanti con fiducia, pronte a continuare il loro percorso vincente.

Puliservice conferma il proprio dominio nel campionato femminile di pallavolo con una vittoria netta, in tre set senza subire alcuna resistenza. La partita si è svolta al palazzetto Boccioni di Reggio Calabria, dove le amaranto hanno impostato fin dal primo momento il ritmo del match. Il punteggio finale, 25-13, 25-14, 25-12, ha riflesso un netto divario di prestazioni tra le due squadre. La squadra guidata da mister Franco Giglietta ha mantenuto un'efficienza tecnica costante, dimostrando una padronanza totale del gioco che ha reso il risultato prevedibile fin dal primo scambio. Nessuna incertezza, nessun momento di tensione: la vittoria è stata costruita con precisione, in attacco, in difesa e in battuta.

