LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | vittoria rotonda e primato nel girone

3 dic 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 Si chiude qui la Diretta LIVE della sfida di Champions League di Volley tra Zeleznicar Lajkovac e Vero Volley Milano, un saluto sportivo e un ringraziamento per averla seguita con noi! 20:35 La Vero Volley Milano si porta quindi in testa al Gruppo C di Champions League 2025-26 con 6 lughezze: sono 2 quelle di margine sull’Ecsacibasi, che sarà la squadra rivale di Milano della terza giornata. 20:34 CLASSIFICA GRUPPO C VERO VOLLEY MILANO 6 punti 60. Eczacibasi 4 punti 53. Olympiakos 2 punti 35. 🔗 Leggi su Oasport.it

