LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | vittoria rotonda e primato nel girone
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 Si chiude qui la Diretta LIVE della sfida di Champions League di Volley tra Zeleznicar Lajkovac e Vero Volley Milano, un saluto sportivo e un ringraziamento per averla seguita con noi! 20:35 La Vero Volley Milano si porta quindi in testa al Gruppo C di Champions League 2025-26 con 6 lughezze: sono 2 quelle di margine sull’Ecsacibasi, che sarà la squadra rivale di Milano della terza giornata. 20:34 CLASSIFICA GRUPPO C VERO VOLLEY MILANO 6 punti 60. Eczacibasi 4 punti 53. Olympiakos 2 punti 35. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
’ Odbojkaski klub Zeleznicar CEV Champions League | 4th Round, Leg 2 ? Ore 19.00 Hala Sportova, Lajkovac Diretta Sky Sport | DAZN #TrueLove #CLVolleyW - facebook.com Vai su Facebook
#Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar LAJKOVAC (SERBIA)– Prima trasferta europea per la Numia Vero Volley Milano che, dopo il positivo esordio casalingo contro l’Olympiacos, mercoledì 3 dicembre alle ore 19.00 (diretta Sky Sport A Vai su X
LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: bene a sprazzi le lombarde nel 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET- Si legge su oasport.it
A che ora OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv, Champions League volley 2026: programma, canale, streaming - La seconda giornata del girone C di Champions League porta la Numia Vero Volley Milano sul campo serbo dell’OK Železnicar Lajkovac, in un match che può ... oasport.it scrive
Diretta/ Lajkovac Milano (risultato 0-1) video streaming tv: partiti! (oggi 3 dicembre 2025) - Diretta Lajkovac Milano streaming video tv, oggi 3 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. Riporta ilsussidiario.net
Champions League: domani OK Zeleznicar-Milano per la 2a della Pool C - Egonu e compagne in Serbia domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 19. Da corrieredellosport.it
Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar - Seconda uscita stagionale nella massima competizione europea per le ragazze di Lavarini che domani alle 19. Si legge su tuttosport.com