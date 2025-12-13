Volley femminile Chieri prosegue la marcia in Serie A1 e aggancia Novara Nervini super Firenze ko

Chieri prosegue la sua marcia in Serie A1 di volley femminile, conquistando una vittoria importante contro Firenze e agganciando Novara in classifica. Nell’anticipo della quattordicesima giornata, le ragazze di Nervini si sono imposte con un netto 3-0 al PalaFenera, dimostrando determinazione e qualità in campo.

Chieri ha sconfitto Firenze nell’anticipo della quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, imponendosi per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) di fronte al proprio pubblico del PalaFenera. Le piemontesi hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno controllato agevolmente la situazione, infilando la quinta vittoria consecutiva in campionato e agganciando Novara al terzo posto in classifica a parità di incontri giocati (a -2 dalla seconda piazza occupata da Scandicci). Le toscane non riescono a uscire dalla crisi, incappano nel sesto ko di fila e rimangono provvisoriamente in nona posizione. Oasport.it Volley femminile, Chieri avanza in CEV Cup: Alberti e Degradi promosse contro il Vasas - Chieri si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. oasport.it

Chieri - Milano 3-2: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26

