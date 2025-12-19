Milano–Chieri incrocio chiave nella corsa playoff infiamma la secdonda di ritorno di A1 femminile

Milano–Chieri si prepara a essere il crocevia decisivo della seconda giornata di ritorno di A1 femminile, un incontro che promette emozioni intense e sfide appassionanti. La quindicesima giornata di Serie A1 femminile, in programma sabato 20 dicembre, si presenta come un momento fondamentale per le squadre in corsa playoff, elevando l’adrenalina e l’attesa tra tifosi e appassionati.

© Oasport.it - Milano–Chieri, incrocio chiave nella corsa playoff, infiamma la secdonda di ritorno di A1 femminile La quindicesima giornata di Serie A1 femminile, seconda del girone di ritorno, concentra tutto il proprio programma nella serata di sabato 20 dicembre, offrendo un turno ad alta intensità emotiva e tecnica. Il campionato riparte con negli occhi ancora l'eco del Mondiale per Club conquistato da Scandicci, capace di imporsi 3-1 in finale su Conegliano e di cambiare, almeno parzialmente, le gerarchie emotive della stagione. Le venete restano al comando della classifica, ma arrivano a questo appuntamento dopo la seconda finale persa nell'arco di pochi mesi, dopo quella di Supercoppa contro Milano. In un contesto così serrato, ogni gara del sabato assume un peso specifico enorme, sia nella corsa ai primi posti sia nella lotta per la salvezza.

