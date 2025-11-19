Volkswagen T-Roc R 2026 | suv sportivo da 333 CV in arrivo

Ci sono molte anticipazioni e rumor sul Volkswagen T-Roc R 2026 con circa 333 CV, ma anche alcune incertezze. Ecco un’analisi di come potrebbe essere, basata sulle fonti attuali. Come sarà la T-Roc R 2026 da 333 CV. 1. Motore e prestazioni. Secondo diverse fonti (Autoprove, BusinessOnline) la T-Roc R dovrebbe usare un motore 2.0 TSI da circa 333 CV. Lo stesso motore lo troviamo oggi sull’Audi S3.. È verosimile che riprenda lo stesso motore “R” usato su altri modelli VW ad alte prestazioni, come la Golf R.. Potrebbe avere la trazione integrale 4MOTION, almeno secondo alcune anticipazioni.. Cambio: la nuova T-Roc, anche nelle versioni base, abbandona il manuale e adotta di serie un DSG a 7 rapporti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Volkswagen T-Roc R 2026: suv sportivo da 333 CV in arrivo

