Voleva rubare una moto da 15mila euro | arrestato Fares Bouzidi l' amico di Ramy

La polizia ha arrestato Fares Bouzidi, accusato di aver tentato di rubare una moto dal valore di 15mila euro. La notte del 24 novembre, Bouzidi era alla guida di uno scooter Yamaha T-Max, insieme all’amico Ramy Elgaml. La volante ha intercettato il veicolo in fuga e, dopo un breve inseguimento, ha bloccato i due giovani. Ora sono in manette, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli del tentativo di furto.

È finito in manette con l'accusa di furto Fares Bouzidi, il giovane tunisino che la notte del 24 novembre 2024 era alla guida dello scooter Yamaha T-Max sul quale si trovava anche il suo amico Ramy Elgaml. Sono pochi a non ricordare quel fatto di cronaca: i due ragazzi incrociarono una pattuglia dei Carabinieri nota in zona Corso Como, a Milano, e non si fermarono all'alt, dando vita a un rocambolesco inseguimento. Dopo una fuga in cui vennero toccati anche i 120 kmh, si arrivò al fatale schianto: la parte posteriore dello scooter impatto contro la parte anteriore della gazzella dei carabinieri, e il mezzo finì fuori strada, impattando contro un palo del semaforo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Voleva rubare una moto da 15mila euro: arrestato Fares Bouzidi, l'amico di Ramy Approfondimenti su Ramy Elgaml Fares Bouzidi arrestato a CityLife: accusato del furto di una moto da 15mila euro La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, 23 anni, nel quartiere di CityLife. Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml La polizia di Milano ha arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ramy Elgaml Cercano di rubare una moto da 15mila euro: arrestatiStavano cercando di rubare una moto da 15mila euro in via Pirandello, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metro De Angeli (linea rossa). Era sabato sera, poco dopo le 23. Alcuni agenti della ... milanotoday.it È stato arrestato ieri sera per furto a Milano Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri il suo amico Ramy Elgaml. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notat facebook È STATO ARRESTATO (DI NUOVO) FARES BOUZIDI, IL RAGAZZO CHE, IL 24 NOVEMBRE 2024, GUIDAVA LO... x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.