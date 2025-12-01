Vlahovic Juve svolta nel futuro del serbo | quei due top club possono ritirarsi dalla corsa dopo l’infortunio? Cosa rischia di succedere

Vlahovic Juve, lo stop muscolare scoraggia le pretendenti: Bayern Monaco e Barcellona si defilano, l’assalto di gennaio e giugno è ora a rischio. L’infortunio muscolare occorso a  Dusan Vlahovic  durante il primo tempo della sfida contro il  Cagliari  non rappresenta soltanto una tegola pesante per  Luciano Spalletti  e per le ambizioni di classifica della  Juventus, ma rischia di avere ripercussioni profonde e immediate anche sulle strategie societarie a medio termine. Se fino a pochi giorni fa il futuro del bomber serbo era un rebus tra rinnovo difficile e possibile cessione, lo stop fisico ha cambiato radicalmente lo scenario, raffreddando in un istante le piste più calde del  calciomercato internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

