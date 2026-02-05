La Juventus e Dusan Vlahovic si sono ormai divisi. L’attaccante serbo può firmare con un’altra squadra, visto che da ieri ha la possibilità di chiudere un pre-contratto. La Juve aspetta ancora il suo recupero fisico, che dovrebbe arrivare a metà marzo, ma la rottura tra le parti sembra ormai definitiva.

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è ufficialmente entrato nella finestra temporale che gli consente, dallo scorso primo febbraio, di siglare un pre-accordo con una nuova società, mentre il suo recupero fisico resta fissato per la metà di marzo. Il centravanti serbo, attualmente ai box dopo un delicato intervento chirurgico, si trova in una posizione contrattuale critica: il legame con il club bianconero scadrà al termine della stagione in corso e, nonostante l’imminente rientro in campo, le manovre per un prolungamento appaiono del tutto paralizzate. Con un ingaggio che rappresenta la voce più pesante del monte stipendi della Continassa, il futuro del numero 9 sembra dirigersi verso una separazione definitiva, alimentando le mire delle grandi potenze europee e dei rivali storici in Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Vlahovic-Juve, è rottura totale: il serbo può già firmare con un altro club

Dusan Vlahovic sta rapidamente tornando in forma, offrendo alla Juventus segnali positivi in vista delle prossime partite di campionato.

