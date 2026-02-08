Vlahovic Juventus gesto di grande vicinanza del serbo in occasione della sfida casalinga contro la Lazio | il retroscena

La Juventus ha vissuto una giornata speciale con Dusan Vlahovic. Prima della partita contro la Lazio, il giovane serbo si è mostrato vicino ai compagni, facendo sentire la sua presenza anche da bordo campo. Un gesto di solidarietà che non è passato inosservato, in un momento importante per la squadra.

Vlahovic Juventus, il serbo non fa mancare il sostegno ai compagni prima della sfida con la Lazio: presenza significativa a bordo campo. Tra le immagini più significative che hanno anticipato il fischio d'inizio del big match all'Allianz Stadium tra i bianconeri e la Lazio, c'è sicuramente quella che ritrae Dusan Vlahovic a bordo campo. L'attaccante serbo, costretto ai box da un fastidioso infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per qualche settimana, non ha voluto far mancare la sua vicinanza alla squadra in una serata così delicata per la classifica e per il morale.

